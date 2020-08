EdF : Maxence Caqueret et Jules Koundé appelés chez les Espoirs

L'équipe de France Espoirs dispute ses 5e et 6e rencontres de la phase éliminatoire de l'Euro 2021 les vendredi 4 (en Géorgie, à suivre en direct commenté sur FM à 19h) et lundi 7 (en Azerbaïdjan, à suivre en direct commenté sur FM à 19h) septembre prochains. Après trois succès dans le Groupe 2, les Bleuets s'étaient inclinés lors de leur dernière sortie, en Suisse (3-1), le 19 novembre. Deuxièmes de la poule, ils retrouvent deux adversaires qu'ils ont déjà battus.

Après l'annonce de la liste de l'équipe de France A, par Didier Deschamps, la liste des Espoirs a été divulguée par la Fédération française de football. Pour ces deux prochaines rencontres de qualification pour l'Euro organisé en Hongrie et en Slovénie en juin prochain, Sylvain Ripoll a sélectionné 23 joueurs. Il ne peut cette fois-ci compter sur Eduardo Camavinga et Dayot Upamecano, retenus chez les grands. Si Maxence Caqueret et Jules Koundé, étincelants lors des joutes européennes, sont présents, Michaël Cuisance n'a pas été appelé malgré des performances récentes avec le Bayern.

Gardiens : Dimitri Bertaud (Montpellier), Alban Lafont (Nantes), Illan Meslier (Leeds)

Défenseurs : Benoît Badiashile (Monaco), Melvin Bard (OL), Colin Dagba (PSG), Bafodé Diakité (Toulouse FC), Boubacar Kamara (OM), Jules Koundé (Séville), Faitout Maouassa (Rennes), Evan Ndicka (Francfort)

Milieux : Maxence Caqueret (OL), Ibrahima Diallo (Brest), Matteo Guendouzi (Arsenal), Imran Louza (Nantes), Arnaud Nordin (ASSE), Jeff Reine-Adelaïde (OL), Boubakary Soumaré (LOSC)

Attaquants : Moussa Diaby (Leverkusen), Eric Dina Ebimbe (Dijon), Amine Gouiri (Nice), Bryan Mbeumo (Brentford), Odsonne Edouard (Celtic)