Liverpool-Villarreal : les compositions officielles

Au lendemain du match fou entre Manchester City et le Real Madrid (4-3), Liverpool reçoit Villarreal à Anfield dans le cadre de la seconde demi-finale aller de la Ligue des champions. Pour cette rencontre, Jürgen Klopp est seulement privé de Roberto Firmino (blessé), et le tacticien allemand aligne son habituel 4-3-3 avec Salah en pointe, sur le papier en tout cas. Thiago enchaine au milieu, alors que Jordan Henderson y remplace Naby Keïta. En défense, Joël Matip laisse son poste à Konaté.

Unai Emery doit pour sa part se priver de deux éléments de côté importants, avec les absences de Yéremy Pino et d'Alberto Moreno. L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain peut cependant compter sur sa solide assise défensive, bien protégée par le duo de Français, Capoue et Coquelin.

Les compositions d'équipes :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Thiago - Luis Díaz, Salah, Mané.

