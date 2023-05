Mercato OL : les annonces fermes de Laurent Blanc

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais a vécu une soirée pas comme les autres. Ce 27 mai, le club a fait ses adieux à l’emblématique Jean-Michel Aulas. On en oublierait presque que les Gones ont affronté Reims lors de la 37e journée de Ligue 1. Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette se sont imposés 3 à 0 devant un public bouillant. Après les festivités de fin de saison et un tour d’honneur de JMA, Laurent Blanc s’est exprimé face aux médias. L’occasion d’évoquer le départ de Monsieur Aulas et sa courte collaboration avec lui.

Blanc, entre deux ères

«C’est une page du football lyonnais qui se tourne, mais aussi du foot français. Lyon a bien souvent représenté le foot français en Coupe d’Europe. C’est une ère qui se termine. Une autre commence (…) J’aurais pu travailler avec Jean-Michel Aulas plusieurs fois. Mais ça ne s’est jamais fait pour diverses raisons. J’ai été content qu’il persiste car je l’ai connu davantage durant ces huit mois. Travailler avec lui a été un réel plaisir. Alors ça aurait pu se faire avant, mais je suis content que ça se soit fait.»

À lire

OL : les mots très forts de Jean-Michel Aulas

Puis il a évoqué la suite du projet mené par John Textor. «Il faut vite plonger dedans (la nouvelle ère, ndlr). Toujours est-il que vous mettez des articles. Je ne sais pas, ou vous êtes plus informés que nous ou moi, ce qui peut être le cas…Mais j’entends des choses un peu fausses à mon avis. Il y aura de nouveaux propriétaires qui vont déterminer les objectifs, travailler avec des personnes, qui en ont vu d’autres auxquelles ils ont dit qu’ils voulaient travailler avec. Donc je ne remets pas ça en cause.»

La suite après cette publicité

Le coach évoque son avenir et le mercato

Ensuite, Blanc a évoqué l’avenir. «Il y a plein de choses à savoir en ce qui concerne le groupe et les ambitions du club. Quelles vont être les ambitions de l’OL dans le futur ? Quand je dis ça, je ne mets la pression à personne. Qui je suis moi pour mettre la pression au propriétaire. Quand je vous vois écrire des choses comme ça, vous extrapolez. Ou alors, vous m’utilisez pour mettre la pression sur les nouveaux propriétaires. Ecoutons-les, discutons, échangeons et on verra. Je pense que Monsieur Textor, comme il l’a dit à vous et à moi, veut remettre l’OL là où il était. Donc, soyons disponibles pour ce Monsieur, pour ces dirigeants et ceux qui vont construire l’équipe de l’année prochaine.»

Une équipe qu’il dirigera bien. «On m’a dit que je le serai (l’homme de ce nouveau projet, ndlr). Donc je ne vois pas pourquoi à vous lire je suis dubitatif. Donc ça me fait rire quand je vois ça. Après vous me direz que vous avez peut-être raison, je n’en sais rien moi (…) J’ai envie. Je suis retourné sur un banc et notamment à Lyon car j’avais envie, j’aime le foot, j’aime entraîner et progresser. Je pense que l’ère qui s’est terminée a été un succès grandiose. Mais il y a eu beaucoup de travail derrière (…) Il faut déterminer les objectifs » Denier entraîneur de l’ère JMA, Laurent Blanc est le premier de l’ère John Textor. Le Cévenol compte bien aider l’homme d’affaires américain à réussir sa mission entre Rhône et Saône.