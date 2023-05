OL : les mots très forts de Jean-Michel Aulas

La suite après cette publicité

Comment lui dire adieu. C’est ce que les supporters de l’Olympique Lyonnais ont dû se demander en préparant cette soirée du 27 mai. Une soirée où ils souhaitaient rendre hommage à Jean-Michel Aulas. Pendant trente-six ans, il a dirigé avec fierté l’écurie rhodanienne, avec laquelle il a notamment remporté sept titres de champion de France et réalisé de belles choses en Ligue des Champions. Même si tout n’a pas été parfait, notamment ces dernières saisons, JMA est celui qui a permis de «placer Lyon sur la carte de l’Europe» comme l’a si bien dit Alexandre Lacazette vendredi en conférence de presse.

Désormais président d’honneur, Aulas, qui a été remplacé par John Textor (président et directeur général) le 7 mai dernier, a reçu un bel hommage samedi. Tout a commencé en début d’après-midi lorsque des supporters ont déployé une banderole sur la boutique du club avec le message suivant : «stade Jean-Michel Aulas». Ce qui ne serait pas une mauvaise idée tant l’homme de 74 ans a marqué le club. Les supporters lui ont d’ailleurs rendu plusieurs hommages, tout comme l’OL.

«Merci Président»

Les fans ont pu acheter un maillot avec un flocage «Merci Président» offert. Les joueuses et les joueurs ont enfilé des maillots spéciaux lors des rencontres de la journée, puisque des photos de JMA étaient présentes dans les numéros. Un joli geste pour l’ancien président, qui était aux côtés des féminines pour remettre des plaques aux joueuses qui vont quitter Lyon en fin de saison. Puis, il a soulevé le trophée de championne de France aux côtés des Fenottes. Ensuite, les deux virages ont chanté en son honneur avant et pendant le match des masculins face à Reims.

Deux superbes tifos ont été déployés avant le coup d’envoi pour rappeler qu’il a marqué l’histoire de l’Olympique Lyonnais. Très ému, l’ancien patron de l’OL était au bord des larmes en tribunes. Puis, il a rejoint le virage nord durant la première période pour suivre le match avec les Bad Gones. A la mi-temps, il s’est adressé au virage nord, qui l’a chaleureusement applaudi. Ensuite, il a retrouvé la tribune présidentielle pour suivre la fin de la rencontre et assister à la victoire 3 à 0 des joueurs de Laurent Blanc.

La fin après 36 années

La fête a été belle jusqu’au bout. Après le coup de sifflet final, le Groupama Stadium a rendu un dernier hommage à Monsieur Jean-Michel Aulas. Après la rencontre, les joueurs se sont exprimés à son sujet. Corentin Tolisso a été le premier à le faire. «Ça fait un peu bizarre. J’ai toujours connu Jean-Michel Aulas comme je suis un supporters du club depuis petit. Je lui souhaite le meilleur pour la suite. Félicitations pour ce qu’il a fait pour le club. On continuera de jouer pour lui, même après.» Célébré par les employés de l’OL, les joueurs ou encore ses proches, JMA a publié plusieurs messages sur Twitter à la fin du match.

«De la D2 à la Ligue des champions, des 7 titres de Champion de France successifs aux 8 Ligue des Champions féminines.

À chaque instant, tous ensemble, nous nous sommes consacrés à une seule chose : faire grandir l’Olympique Lyonnais, tous ensemble. Je n’ai jamais eu le sentiment que soutenir et développer l’Olympique Lyonnais, c’était simplement soutenir et développer un club. Avec l’Olympique Lyonnais, c’est aussi le soutien et le développement du football français tout entier que j’ai voulu défendre et promouvoir.»

Il poursuit : «c’est avec courage et détermination, ferveur et passion, avec des valeurs dont certains ont pu être bousculés par la défense ardente que je leur vouais, l’OL est devenu un grand nom du foot français et européen. Un 12e homme a rendu cela possible : l’indéfectible public lyonnais. Merci à vous de m’avoir soutenu pendant ces années. Merci pour ce magnifique hommage. L’OL est dans mon coeur pour toujours, et vous aussi rouge et bleu. Mon héritage ne sera précédé d’aucun autre testament que celui de l’histoire de ce club qui est plus qu’un club, plus qu’une institution, plus qu’une simple entreprise. À celles et ceux qui me succèderont, nous leur confions un patrimoine du football français, qui les engage.» Un joli message. Au final, la meilleure façon de lui dire adieu était de lui dire merci. Ce que les supporters, les joueurs et l’OL ont fait parfaitement ce soir.