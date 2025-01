RC Lens : Will Still s’explique après sa brouille avec Jean-Louis Gasset

Ce vendredi soir, le RC Lens s’est imposé sur la pelouse de Montpellier (2-0) en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Un résultat positif pour Will Still qui a connu une drôle de soirée. Tout comme Jean-Louis Gasset, il a été expulsé par l’arbitre à la 26e minute après une altercation. Les deux coachs, qui venaient de se prendre dans les bras, ont semblé surpris après le carton rouge. Et au micro de DAZN, Will Still a tenu à s’expliquer et a clairement confirmé qu’il était un peu fatigué de la sévérité des arbitres de Ligue 1.

La suite après cette publicité

«C’est n’importe quoi d’entraîner en tribunes, je ne veux plus faire. Je m’approche de la zone où l’arbitre sort car je veux une réponse. Je lui demande pourquoi il veut vérifier (le but de Koyalipou) car pour moi, il n’y a rien à vérifier. J’ai eu tort visiblement parce qu’il y a faute sur le but qu’on marque. Après, le banc adverse tient des propos vis-à-vis de moi. Et Mr Gasset ne dira pas le contraire. Je n’ai pas dit un mot déplacé, ni insulté. Et j’ai pris un carton rouge et c’est pour ça que je ne comprends pas. C’est incompréhensible vraiment. Je le dis quand je suis en tort mais là… Là, ça commence à faire trop. Je le dis, moi je ne veux pas être expulsé ou suspendu. On joue un match de foot, il y a la pression dans tous les sens. Ils ont la pression du maintien, nous, on a celle de l’Europe. C’est normal. Les joueurs s’insultent sur le terrain, c’est normal qu’il y ait des mots entre les deux bancs. On a tous envie de gagner, d’être compétitif, mais il faut savoir le comprendre et pas s’emballer avec des cartons», a-t-il ainsi lancé.