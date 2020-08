Sven Botman : « Lille, le bon choix pour ma carrière »

La suite après cette publicité

Foot Mercato : Sven, vous voilà un nouveau joueur du LOSC. Que ressentez-vous ?

Sven Botman : je suis très heureux avec le transfert à Lille. Je suis fier d'être un joueur de Lille.

FM : le transfert a été long à être officialisé, vous êtes-vous inquiété ?

SB : non, j’étais tranquille, je savais tout irait bien. Je voulais juste jouer au football le plus vite possible, rejoindre l'entraînement à Lille donc ma patience a été mise à rude épreuve.

FM : pourquoi avoir choisi le LOSC ?

SB : parce qu'à mon avis Lille est un très bon club pour se développer. Ils jouent à un niveau élevé et ils se battent pour les trophées. C'était le bon choix pour ma carrière. Monsieur Luis Campos m'a tout très bien expliqué. Je sais que c'est un club de top niveau, avec de superbes installations.

FM : vous connaissez la Ligue 1 ?

SB : je connais la Ligue 1 mais pas aussi bien que les autres championnats européens. Aux Pays-Bas, ce n'est pas diffusé à la télévision. C’est dommage.

FM : vous êtes jeune, ce n’est pas trop dur de quitter son pays ?

SB : non, je ne veux pas dire que c'est difficile, c'est le football. Mais il n'est jamais agréable de vivre loin de toutes les personnes que l'on aime. J'espère que ma famille et mes amis viendront souvent !

FM : quels sont vos objectifs cette saison ?

SB : progresser le plus possible, jouer le plus possible, bien m'entraîner et finir le plus haut possible au classement.

FM : quel est votre style de jeu ?

SB : j'aime gagner les duels en 1 contre 1. J'aime aussi être décisif. À la fois défensif et offensif. Mais je fais tout mon possible pour ne pas prendre de but.

FM : quels sont vos points forts ?

SB : clairement le 1 contre 1. Que ce soit au sol ou dans les air. Mais je gagne souvent mes duels aériens. J'essaye aussi d'être un leader en défense.

FM : avez-vous des modèles ?

SB : Sergio Ramos et Virgil van Dijk !

FM : qu’est-ce qu’on peut vous souhaiter ?

SB : beaucoup de plaisir et de bonnes expériences dans les prochaines années.