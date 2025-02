Real Madrid : la terrible injustice d’Arda Güler

Recruté il y a un an et demi en provenance de Fenerbahçe, Arda Güler était le dernier pari d’avenir en date du Real Madrid avant l’arrivée d’Endrick cet été. Le milieu offensif turc avait vécu une saison difficile où il avait été handicapé pendant longtemps par des pépins physiques. Pour autant, sa bonne fin de saison avait permis de laisser entrevoir de belles choses (6 buts en 13 apparitions et 442 minutes de jeu) et l’Euro 2024 avait confirmé cela. Quart de finaliste avec la Turquie en marquant un but et délivrant deux passes décisives, Arda Güler avait particulièrement crevé l’écran. Pour cette saison 2024/2025 c’est donc un tout autre joueur qu’on attendait et malheureusement cela ne vient pas vraiment.

Le natif d’Ankara a certes eu plus de temps de jeu que l’an dernier avec 967 minutes de jeu à son actif. Ses performances ne sont pas mauvaises pour celui qui compte 3 buts et 5 offrandes en 27 rencontres. Capable de quelques fulgurances, Arda Güler est loin de se montrer suffisamment performant pour rabattre les cartes derrière le quatuor composé de Jude Bellingham, Rodrygo Goes, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Depuis le 14 décembre dernier et un match nul contre le Rayo Vallecano (où il a distillé deux offrandes), Arda Güler n’a connu que deux titularisations et c’était en Coupe du roi. Le 6 janvier contre Minera (5-0) où il a réalisé un doublé et ce mercredi soir contre Leganés (3-2).

Arda Güler a été bon mais …

Une prestation à deux visages pour le joueur qui a eu du mal en première période avant de hausser le ton au retour des vestiaires. Positionné ailier droit et alternant avec Brahim Diaz qui était dans une position axiale, Arda Güler a mieux terminé le match et a un rôle important à la création. Une prestation saluée par Carlo Ancelotti après la rencontre : «nous pouvons être satisfaits de ce que les jeunes joueurs ont fait. Nous devons compter sur eux. C’est un moment compliqué et difficile. Nous devons nous en sortir avec des matchs comme celui d’aujourd’hui, où nous avons souffert. Nous sommes en demi-finale et les jeunes ont apporté leur contribution. Endrick a marqué et a laissé un bon sentiment. Arda a travaillé pour l’équipe.»

«Nous devons sortir de ce match avec satisfaction. J’avais cette composition à l’esprit surtout en pensant aux deux prochains matchs, pour ne pas trop fatiguer l’équipe parce que nous sommes dans l’urgence à l’arrière. Les jeunes joueurs que nous avons, comme Arda et Endrick, nous devons leur donner des minutes pour qu’ils puissent prendre le rythme et être plus utiles dans les prochains matchs», a-t-il poursuivi. Candidat à une place de titulaire pour ce week-end et le derby face à l’Atlético de Madrid puisque Jude Bellingham est touché, Arda Güler sera en compétition avec Brahim Diaz. Davantage dans la dynamique de l’équipe, le Marocain part avec un train d’avance sur Arda Güler dont les performances satisfaisantes ne semblent pas suffire à Carlo Ancelotti pour lui permettre de faire plus que de jouer les utilitaires cette saison dans un effectif pléthorique…