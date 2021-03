Le Borussia Dortmund cible Maxence Lacroix

Il brille cette saison avec le maillot de Wolfsbourg et ne laisse pas indifférents les plus gros clubs allemands. Arrivé l'été dernier, Maxence Lacroix (20 ans) s'est tout de suite fait une place dans le onze de départ et il participe grandement à la très belle saison des Loups, actuels 3e de Bundesliga.

Le défenseur central est d'ailleurs entré dans les petits papiers du Borussia Dortmund, à en croire les informations de [Sky Sport](https://sport.sky.de/) en Allemagne. Le BvB a coché son nom car il n'est pas satisfait du rendement de ses joueurs à ce poste malgré les présences de Mats Hummels, Manuel Akandji et Dan-Axel Zagadou dans son effectif.