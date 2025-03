Le groupe de l’OM pour affronter Nantes

Le match d’après. Ce soir, l’OM reçoit Nantes pour ce qui sera son premier match depuis les incidents ayant émaillé la fin de rencontre face à Auxerre (0-3), samedi dernier, lorsque Pablo Longoria avait crié au scandale arbitral et à la corruption.

La suite après cette publicité

👥 Les 2️⃣1️⃣ Olympiens convoqués par le 𝐜𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐃𝐞 𝐙𝐞𝐫𝐛𝐢 🇮🇹 pour #OMFCN ! 👀 pic.twitter.com/uLoTlKb4bX — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 2, 2025

Pour ce match de la 24e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi pourra composer avec un groupe presque au complet. Luiz Felipe, absent le week-end dernier, effectue son retour et connaîtra peut-être enfin ses débuts sous le maillot marseillais. Ce n’est pas le cas de Derek Cornelius, suspendu après son carton rouge reçu le week-end dernier. Ulisses Garcia ne fait pas non plus partie des 21 joueurs retenus.

Parions Sport en Ligne vous offre 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus pour votre première inscription. Greenwood ouvre le score pour l’OM contre Nantes ? Pariez et empochez jusqu’à 440€

La suite après cette publicité

Suivez le match OM - Nantes sur DAZN.