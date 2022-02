Monaco-OL : la réaction à chaud de Ndombélé

Après son succès face à l'OM un peu plus tôt dans la semaine, l'OL est retombé dans ses travers face à Monaco ce samedi soir (0-2). Les Lyonnais sont passés à côté de leur match en première période notamment. La recrue Tanguy Ndombélé, rentrée à la mi-temps, a fait du bien au jeu de Lyon.

Au micro de Canal+, il est revenu sur ses débuts avec l'OL et sur sa non-titularisation pour ce match. «C'est vrai que c'était un match compliqué globalement. La première période n'était pas facile. On a mangé deux buts rapidement. Le changement tactique nous a un peu plus aidé à la mi-temps mais Monaco menait 2-0 donc ils nous ont laissé la balle. On avait le ballon sans être dangereux. Ma non- titularisation ? Ce n'est pas moi qui choisit (rires). On est mal rentrée dans le match, ça arrive. On perd mais à nous de relever la tête pour la suite. J'espère apporter à l'équipe. Je ne suis pas ici en vacances.»