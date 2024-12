Raymond Domenech retourne sa veste avec Rayan Cherki

Hier soir, l’Olympique Lyonnais s’est imposé 3 à 2 face à l’Eintracht Francfort en Ligue Europa. Le tout avec un Rayan Cherki en feu. Le joueur de 21 ans a d’ailleurs reçu de nombreux éloges, même de la part de certains de ses détracteurs. En effet, Raymond Domenech (72 ans), qui n’a pas été vraiment tendre avec lui par le passé, a changé d’avis hier soir comme il l’a expliqué sur La Chaîne L’Equipe.

«Oui (Cherki a passé un cap, ndlr). D’autant plus que j’ai été celui qui l’a le plus massacré je pense. Au point où il était, on ne pouvait pas faire autre chose. Moi, je suis honnête dans ces moments-là. Il était nul, catastrophique. Il mettait l’équipe en difficulté. Je l’ai dit, c’est tout. Là, je dis l’inverse. Il a des éclairs de génie. Il est dans une équipe qui tourne.» Cherki a donc réussi à le faire changer d’avis.