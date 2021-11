Pourquoi le FC Barcelone fait revenir Dani Alves

C'est une grosse surprise. D'après Sport, le FC Barcelone est sur le point de faire revenir Dani Alves. A 38 ans et après avoir déjà passé 8 saisons en Catalogne entre 2008 et 2016 aux côtés de Messi, Piqué, Iniesta, Busquets ou encore un certain Xavi Hernandez, le latéral droit va reprendre du service dans un club où il a tout gagné. C'est d'ailleurs grâce à ses performances sous les couleurs blaugranas qu'il s'est constitué la majeure partie de son immense palmarès, le plus fourni au monde même avec 40 titres.

Ses qualités de joueur le plus titré de la planète ont joué en sa faveur lorsque la direction du Barça s'est réunie pour décider du sort de Dani Alves, libre depuis son départ de Sao Paulo. Au départ, Xavi ne semblait pas très chaud à l'idée de recruter son ancien partenaire mais il faut croire qu'il s'est laissé convaincre après avoir dirigé ses premières séances d'entraînement. Pourtant, il ne manque pas de joueurs en position de latéral droit mais personne ne donne entièrement satisfaction non plus.

Des qualités de leadership à mettre au service des jeunes

Sergi Roberto est parfois utilisé à un autre poste, en plus d'être en fin de contrat, Sergiño Dest est encore trop irrégulier et Óscar Mingueza est défenseur central de formation. Dani Alves, qui n'a plus joué depuis le 7 août et la victoire aux Jeux Olympiques avec la Seleção, doit apporter ses facultés techniques mais aussi mentales. Jamais rassasié par la victoire, doté d'un tempérament bien trempé et d'une exigence quotidienne du très haut niveau, il doit permettre aux jeunes Barcelonais de s'affirmer.

Surtout que le club va sans doute se reposer sur des talents issus de la Masia dans les mois à venir, en plus des Ansu Fati, Pedri, Gavi, ou encore Nico. Le leadership de l'international auriverde (119 sélections, 8 buts) doit permettre aux jeunes d'être guidés lorsque la pression devient forte sur le terrain. Durant la semaine, il devra aussi maintenir un degré élevé d'investissement à l'entraînement. Pour toutes ces raisons, Xavi a décidé de faire appel à celui qui reste probablement comme le meilleur latéral droit de l'histoire du FC Barcelone. Son passé doit servir à écrire le futur.