LdC : Pep Guardiola se méfie de M'Gladbach

Demain soir, Manchester City va affronter le Borussia Mönchengladbach en huitième de finale aller de l'UEFA Champions League. Une compétition après laquelle les Skyblues courent depuis de nombreuses années mais qu'ils n'arrivent pas à remporter, eux qui ont été éliminés en quart de finale l'an dernier par l'OL lors du Final 8 à Lisbonne. Pour atteindre son objectif, l'équipe mancunienne devra passer l'obstacle M'Gladbach. Une formation dont se méfie Pep Guardiola.

«Nous devons nous concentrer sur ce que nous devons faire. Nous sommes en Ligue des champions. Ils jouent avec des passes courtes et ils peuvent également entrer en contact avec leurs attaquants rapides avec des transitions. Les équipes allemandes sont toujours aussi dangereuses. Ils arrivent avec beaucoup de monde dans la surface et bien sûr les joueurs du milieu savent exactement ce qu'ils ont à faire. Ils peuvent changer de système. Je ne peux pas m'attendre à rien de différent. Toutes les équipes méritent un respect incroyable. Nous allons essayer d'obtenir un bon résultat pour le match retour et essayer de gagner.»