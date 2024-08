Athletic : les 4 raisons pour lesquelles Nico Williams a recalé le Barça et le PSG

Il l’a confirmé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club basque : Nico Williams va rester à l’Athletic cette saison. L’ailier champion d’Europe 2024 avec la Roja ne quittera pas Bilbao, malgré un intérêt très prononcé du FC Barcelone ainsi que celui du Paris Saint-Germain. Le quotidien Marca dévoile qu’il y a 4 raisons qui expliquent cette décision.

La suite après cette publicité

Il estime que pour lui, c’est le meilleur choix pour sa progression sportive, puisqu’il continuera d’évoluer dans un environnement sain et il découvrira même les compétitions européennes. Puis, à Bilbao, il reste tout de même assez bien payé et n’a pas forcément besoin de partir por garnir son compte en banque. Il se sent aussi très identifié avec son club formateur, avec la région, et est très proche de son frère et coéquipier Iñaki. Enfin, dernière raison : son agent n’a pas fait le forcing pour le faire partir, et ce alors qu’il aurait pu empocher une sacrée commission, comme c’est souvent le cas. Il a respecté la décision au joueur et n’a pas essayé de le convaincre de partir.