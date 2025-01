Ligue 1 : Toulouse piège le RC Lens, Angers fait tomber Brest, Strasbourg s’offre Auxerre

Suite de la 16e journée de Ligue 1 avec le traditionnel multiplex de 15h et trois affiches. La première se passait du côté du stade Bollaert avec le RC Lens qui recevait Toulouse. Les Sang et Or, qui vivent un début d’année très agité en coulisses, espéraient prendre les trois points pour rêver d’une course à l’Europe folle jusqu’à la fin de saison. Pour l’occasion, la formation de Will Still était privée de Brice Samba, capitaine du début de saison, et désormais écarté du groupe après ses envies de départ vers Rennes. Khusanov, lui, était suspendu pour ce qui ressemble à ces dernières semaines à Lens.

Titulaire dans les buts, Hervé Koffi était scruté avec attention dans ce match. Et l’international burkinabé a répondu présent rapidement dans ce match en s’imposant en face à face devant Aboukhlal. De l’autre côté, Guillaume Restes réalisait aussi quelques parades décisives. Après un premier acte équilibré, le match basculait à l’heure de jeu. Fraîchement entré en jeu, Pereira Da Costa était exclu (grâce à l’intervention du VAR) après une grosse semelle sur Djibril Sidibé. Dix minutes plus tard, en supériorité numérique, le TFC obtenait un penalty. Aboukhlal, qui l’avait obtenu, ne tremblait pas pour ouvrir le score et donner la victoire à son équipe (1-0, 71e) puisque le score ne bougera plus.

Angers s’offre un bol d’air frais

Dans les autres matches du jour, Strasbourg, 13e, se déplaçait sur la pelouse d’Auxerre avec l’envie de prendre des points pour lancer une série et s’éloigner de la zone rouge définitivement. Au terme d’un match compliqué, cela a été le cas. Compliqué, car Auxerre avait ouvert le score dans cette rencontre par l’intermédiaire de Hamed Junior Traore. Mais l’égalisation dans le temps additionnel de la première période grâce à un penalty d’Habib Diarra a tout changé. Au retour des vestiaires, c’est le jeune Felix Lemarechal qui a donné l’avantage aux siens avant que Emegha ne scelle la victoire dans les dernières minutes (3-1). Avec ce succès, Strasbourg remonte à la 10e place juste derrière son adversaire du soir.

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 40 16 +30 12 4 0 44 14 2 Marseille 30 15 +14 9 3 3 32 18 3 Monaco 30 16 +10 9 3 4 26 16 4 Lille 28 16 +10 7 7 2 26 16 5 Lyon 28 16 +8 8 4 4 28 20 6 Nice 27 16 +10 7 6 3 31 21 7 Lens 24 16 +4 6 6 4 19 15 8 Toulouse 24 16 +1 7 3 6 18 17 9 Auxerre 21 16 -2 6 3 7 24 26 10 Strasbourg 20 16 0 5 5 6 28 28 11 Reims 20 16 0 5 5 6 21 21 12 Brest 19 16 -5 6 1 9 24 29 13 Rennes 17 16 -1 5 2 9 22 23 14 Angers 16 16 -10 4 4 8 16 26 15 ASSE 16 16 -20 5 1 10 15 35 16 Nantes 15 16 -7 3 6 7 18 25 17 Le Havre 12 15 -18 4 0 11 11 29 18 Montpellier 9 16 -24 2 3 11 15 39 Voir le classement complet

Enfin, dans le dernier match, Angers a réalisé la très bonne affaire du jour. Face à Brest, les hommes d’Alexandre Dujeux ont pris les trois points grâce à un but de Lepaul en début de match. Ibrahima Niane a assuré le succès au bout du temps additionnel (2-0) et aide Angers de sortir de la zone rouge. Avec désormais 16 points, Angers est 14e de Ligue 1 et envoie donc Nantes, qui a un point de moins, à la place de barragiste. Saint-Etienne est aussi en grand danger. La course au maintien va encore s’annoncer très excitante cette année.