Alexsandar Radovanović a des courtisans

Si le mercato n'a pas encore officiellement ouvert ses portes, les clubs européens prennent des renseignements sur de nombreux joueurs en vue de cet hiver. C’est le cas notamment du CD Leganés (Espagne), du Rapid Vienne (Autriche) et de Sivaspor (Turquie) et du FK Khimki (Russie) qui prospectent dans toute l’Europe à la recherche d’éléments confirmés qui pourraient apporter un vrai plus à leur équipe. Aleksandar Radovanović (27 ans, sous contrat jusqu'en 2022) correspond à ces critères.

Des premiers contacts ont ainsi été noués avec son entourage. Peu utilisé cette saison par le RC Lens (1 match joué seulement en championnat), le défenseur serbe fait partie des joueurs qui ne seront pas retenus cet hiver.