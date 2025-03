OM : Leonardo Balerdi tourné à 100% vers le Classique

Après la défaite frustrante contre le RC Lens (0-1), l’Olympique de Marseille est plus que jamais en danger, et pourrait céder sa deuxième place à Nice en cas de victoire des Aiglons contre Lyon ce dimanche. À une semaine d’un Classique très attendu contre le Paris Saint-Germain, le capitaine marseillais Leonardo Balerdi a remobilisé ses troupes pour faire face à l’un des matches les plus importants de la saison, pour les joueurs comme pour les supporters.

«C’est dommage et frustrant parce qu’on est à la maison, mais il faut rester calme. Lundi ou mardi, quand on va reprendre l’entraînement, il faut tourner la page et penser à Paris. Il reste neuf matchs et ce sont pour moi les plus importants de notre saison. Il faut gagner chaque match», a affirmé le défenseur argentin en zone mixte après la rencontre, frustré mais pas abattu par la réalisation dans le temps additionnel de Neil El-Anyaoui. À l’aller, l’OM s’était incliné lourdement au Vélodrome contre le PSG, réduit à 10 après l’expulsion d’Amine Harit.