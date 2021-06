Kylian Mbappé, David Alaba, Carlo Ancelotti : les confidences de Karim Benzema

La suite après cette publicité

De retour en équipe de France pour disputer l'Euro 2020, Karim Benzema est un homme heureux. L'attaquant du Real Madrid l'a encore affirmé ce dimanche au journal espagnol Marca, qui a placardé les mots du Français sur sa Une du jour. Et justement, dans cet entretien, KB9 n'a pas hésité à évoquer les sujets brûlants de la Casa Blanca, qui a perdu le titre face à l'Atlético de Madrid en Liga il y a quelques semaines. Bien évidemment, le joueur de 33 ans a été questionné sur son compatriote Kylian Mbappé et là encore, le numéro 19 des Bleus a couvert d'éloges le natif de Bondy.

Kylian est un jeune joueur, avec une immense qualité et c'est un bon garçon. Il serait le bienvenu au Real Madrid, bien sûr, mais quelle équipe ne le signerait pas sans hésiter ? Pour l'instant, il est sous contrat avec le PSG et nous verrons ce qu'il décide. Aujourd'hui, notre priorité est de gagner l'Euro, a déclaré l'ancien Lyonnais, faisant donc un nouvel appel du pied au champion du Monde 2018. Patience donc.

«L'objectif est de s'améliorer chaque année pour gagner des titres»

Et si Kylian Mbappé n'est pas un joueur du Real Madrid, David Alaba l'est enfin. Un transfert sur lequel est revenu Karim Benzema : «c'est un très bon joueur, il a joué huit ou neuf ans avec le Bayern, il a gagné beaucoup de titres et c'est un grand renfort.» Une arrivée de taille pour un Real Madrid qui espère faire bien la saison prochaine, comme l'a rappelé l'avant-centre. «Nous avons eu 60 blessures et nous n'avons jamais eu un effectif complet, donc c'était compliqué. Maintenant, si le club pense que nous devons nous renforcer, il peut le faire, mais l'objectif est de s'améliorer chaque année pour gagner des titres et nous pouvons le faire. Nous devons le faire.»

Une mission que la Casa Blanca tentera d'accomplir avec Carlo Ancelotti aux manettes. Après le départ de Zinedine Zidane, le coach italien a effectué son retour sur le banc madrilène il y a quelques jours. Et Karim Benzema admire son nouvel entraîneur. «C'est une bonne nouvelle, nous le connaissons tous, les joueurs, les fans. C'est un grand entraîneur. J'aime sa philosophie du jeu, sa façon de voir le football, sa façon de gérer le groupe et de diriger l'équipe. Et il veut gagner tous les titres», a déclaré l'international français qui a encore salué son «grand-frère» ZZ.