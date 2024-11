Serie A : un joueur milanais accusé d’avoir frappé une femme

Le weekend dernier, la 13ème journée de Serie A a eu lieu et les deux équipes milanaises n’ont pas exactement vécu la même situation. L’Inter Milan a étrillé le Hellas Vérone (0-5) pour prendre provisoirement la tête grâce à un doublé de Marcus Thuram et des réalisations signées Joaquin Correa, Stefan de Vrij et Yann Aurel Bisseck. A San Siro, l’AC Milan a dû se contenter d’un score vierge (0-0) contre la Juventus. Comme chaque année, les joueurs de Serie A ont porté durant ce week-end une trace rouge sur le visage en symbole de lutte contre les violences conjugales faites aux femme. Mais un scandale pourrait bientôt éclater en Italie.

Le présentateur de télévision italien, Massimo Giletti a affirmé dans une émission diffusée sur la chaîne nationale de la Rai : « Un joueur très célèbre d’une équipe milanaise a battu une fille, nous avons la vidéo». Aucun autre détail n’a été fourni sur l’identité du joueur, ni même sur le club dans lequel évolue ce joueur accusé. La femme aurait été en état d’ivresse. Le journaliste italien a affirmé que la vidéo de cette prétendue agression a été récupérée par la chaîne italienne et toute cette histoire fait actuellement l’objet d’une enquête appropriée. Affaire à suivre.