Real Madrid : Carlo Ancelotti prie pour Jude Bellingham

Le week-end dernier, Jude Bellingham (21 ans) a été expulsé lors de la rencontre face à Osasuna. L’Anglais aurait notamment un "fuck off" à l’arbitre. Ce dernier a pourtant écrit sur son rapport que l’ancien du BVB lui avait lancé un "fuck you". Ce qui ne veut pas exactement dire la même chose. Quoi qu’il en soit, Bellingham risque gros puisqu’il pourrait être suspendu entre 4 et 12 matches.

Tout cela inquiète d’ailleurs Carlo Ancelotti. En conférence de presse, le Mister a répondu brièvement sur le sujet. « Nous espérons évidemment que Jude Bellingham ne sera pas sanctionné.» L’Italien, qui a ajouté que son club a été victime d’erreurs d’arbitrage, prie pour que l’international anglais ne soit pas privé de terrain trop longtemps.