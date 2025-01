OL : Pierre Sage est cash sur son avenir

Hier, l’Olympique Lyonnais est tombé de très haut sur la pelouse du stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jallieu. Les Gones ont été éliminés par le club isérois, qui évolue en National 3. Un coup de massue pour Pierre Sage. Présent face aux médias ce jeudi après-midi, au lendemain du fiasco en Coupe de France, le technicien français a confié : «c’est ma première grande désillusion. J’en ressens une intensité particulière qui m’amène à me remettre en question. Depuis que j’ai pris en charge l’équipe, nous avons connu des défaites, mais nous avons toujours su réagir quand nous étions au pied du mur. Jusqu’à présent, nous avons réussi à redresser la barre. L’important est d’être jugé sur la durée. Nous restons en course pour nos objectifs en championnat et en Coupe d’Europe. Il est nécessaire de prendre les choses en main. Je remets en question toutes mes décisions, qu’il s’agisse des compositions de départ ou de ce qui se passe dans le vestiaire avant les matches.»

Le coach âgé de 45 ans a ajouté : «vu l’ampleur de cette défaite, j’ai la responsabilité de redorer rapidement l’image du club. Nous devons regagner confiance, retrouver notre envie de jouer et avancer. Je suis convaincu que les choses évolueront positivement.» Puis, il a été questionné sur son cas personnel et sur la possibilité d’être menacé après les sorties ternes de son équipe. « Chaque jour, je suis challengé, et je ne prends rien pour acquis. Je n’ai pas attendu cette mauvaise passe pour me rappeler la chance que j’ai d’occuper ce poste. Je sais d’où je viens, et j’ai dû travailler dur pour arriver ici. Soyez sûrs que je ne vais pas baisser les bras.» Pierre Sage attend une réaction de ses troupes samedi soir à domicile face à Toulouse.