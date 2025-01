L’OL tire la sonnette d’alarme

Une véritable humiliation. Au lendemain de l’élimination en 16e de Coupe de France par Bourgoin-Jallieu, pensionnaire de National 3 (2-2, 4-2 t.a.b.), l’OL a encore du mal à croire ce qui lui est arrivé. «Il va falloir qu’on assume maintenant la honte face à nos proches, nos familles, les gens qui aiment le club, nos dirigeants, ceux qui sont venus au stade, et le monde entier», soufflait Pierre Sage en conférence de presse, particulièrement remonté. Dès la pause, après une première période indigne de ses joueurs, qui ont miraculeusement accroché l’égalisation, il avait déjà poussé un coup de gueule.

Ça n’a pas suffi pour réveiller tout le monde. Même si les Gones ont pris l’avantage, l’erreur d’Omari a offert l’égalisation aux amateurs dans la foulée. Poussés par un Pierre-Rajon en fusion et un Ronan Jay très inspiré face aux tentatives de Lacazette et Tolisso, ces derniers ont accroché leur qualification aux tirs au but. Une telle déconvenue a exigé de l’état-major lyonnais une mise en garde solennelle. Outre Pierre Sage, Matthieu Louis-Jean, souvent discret lors des après-matchs, s’est senti obligé de tacler ses joueurs. Le directeur technique n’accepte pas cette déconvenue.

Matthieu Louis-Jean : «Depuis le match du PSG, quelque chose s’est passé»

« On a pris une grosse claque. C’est une faute professionnelle, clairement. Un sentiment de honte, on a manqué de tout. Bourgoin a fait son match. On savait quel genre de match on allait jouer, on n’a pas su répondre. C’est au-delà de la déception », insiste le dirigeant en zone mixte. Plus inquiétant encore, il estime que le mal est plus profond. Le groupe ne serait plus aussi exigeant depuis quelques semaines. Il en veut pour preuve la mauvaise série actuelle : deux défaites (PSG et Brest), une victoire miraculeuse face à Montpellier en plus d’une élimination aux tirs au but contre une équipe amateure en Coupe de France sur les 5 derniers matchs.

« Depuis le match du PSG (1-3, le 15 décembre), quelque chose s’est passé, il faut trouver les raisons. On va s’y mettre dès demain (ce jeudi) avec le coach, le staff, les joueurs. Mentalement, il va falloir changer les choses. On perd sur des conditions mentales, pas techniques : on a manqué d’agressivité, de volonté dans les duels. Quand on ne respecte pas le jeu, il vous punit. » Déjà enlisé dans des problèmes financiers et d’une possible relégation en Ligue 2 la saison prochaine, l’OL entame cette année 2025 de bien mauvaise manière. « Il va falloir vite se remobiliser » conclut Louis-Jean. Tout le monde est prévenu.