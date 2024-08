Brest discute avec Lens pour Abdul Samed

J-11 avant la fin du mercato estival. En Ligue 1, de nombreux clubs cherchent à tout prix à se débarrasser de quelques indésirables, créant par la même occasion de nombreux lofts partout en France. C’est le cas à Lens où Stijn Spierings et Salis Abdul Samed s’entrainent avec la réserve depuis ce week-end. Le milieu international ghanéen de 24 ans, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le club artésien et recruté du temps de Florent Ghisolfi, n’est jamais entré dans les plans de Will Still et espère pouvoir se relancer loin de Bollaert.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, le Stade Brestois, qui cherche à se renforcer avec les nombreuses échéances qui attendent le club breton ces prochaines semaines, souhaite récupérer le milieu de terrain défensif en prêt. L’AS Saint-Etienne, qui cherche un joueur de ce profil, a sondé le club artésien sans aller beaucoup plus loin. De quoi libérer une place à Lens dans son entrejeu et aussi un peu de masse salariale à quelques jours de la fin du mercato estival.