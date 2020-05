Baisse des salaires : Jérôme Rothen rage contre les joueurs du PSG

Le Paris Saint-Germain n'a toujours pas réussi à baisser le salaire de ses joueurs dans cette période d'arrêt forcé des compétitions. La direction parisienne peine à trouver un accord avec ses hommes. Une situation inacceptable selon l'ancien joueur du club, Jérôme Rothen. Le consultant pour RMC Sport s'est justifié dans l'After Foot.

« Ça sauverait des emplois au PSG. Il y a des gens qui sont en grande difficulté dans les bureaux et ils ne comprennent pas l'attitude des joueurs. Ce n'est pas normal », a-t-il déclaré avant de donner un exemple concret. « Je vais prendre l'exemple de Kylian Mbappé, qui a fait des dons et chapeau à lui. Mais si lui montre la voie et dit : "sur un mois, tu me retires 50% de mon salaire". Ils seraient tranquilles dans les bureaux. Tous les gens des bureaux sont en chômage partiel. Il y en a qui sont là depuis la création du club et ils sont dans la merde aujourd'hui. » C'est dit.