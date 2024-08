Le PSG met la main sur Willian Pacho

https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/willian-pacho-sengage-avec-le-paris-saint-germain-jusquen-2029-psg-mercato-2425-saison-reprise-2024-2025

Willian Pacho s'engage avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2029

Le Paris Saint-Germain est ravi d' accueillir Willian Pacho. Le d é fenseur central de 22 ans, qui portera le num é ro 51, devient ainsi le premier joueur é quatorien de l' histoire du Club. Né à Quinindé (Équateur) le 16 octobre 2001, Willian Pacho avait 16 ans lorsqu'il a rejoint l'Independiente del Valle en 2017. Le jeune défenseur central a gravi les différents échelons de la formation en passant