OM : Gennaro Gattuso révèle le principal axe d’amélioration

Présent en conférence de presse après la victoire (2-0) de l’OM face à l’AEK Athènes, jeudi soir, Gennaro Gattuso a livré une analyse à chaud de ce succès. Face aux journalistes, le technicien italien a notamment évoqué les axes d’amélioration de son équipe. «Cette équipe de l’AEK, ces joueurs, si tu ne les domines pas sur les duels, elle te crée des problèmes, ne renonce jamais. Cette formation est dure à jouer, très physique. On a parfois souffert, mais je m’attendais à ce type de match. On a été très bons sur coups de pied arrêtés. On pouvait faire mieux dans le jeu, on a essayé un style vertical, il y avait un côté ping-pong, on peut faire mieux dans ce domaine».

Relancé sur les points positifs de ce match, l’ancien coach de Valence a tenu à souligner la solidité défensive de ses protégés. «Ce qui m’a le plus plu ? Nous n’avons pas pris de but. On travaille bien, on doit maintenant s’améliorer quand on a la balle. Malgré la pression adverse, on doit s’améliorer dans la relation du milieu à l’attaque. On tombe parfois dans une verticalité excessive, en étant trop frénétiques. On peut devenir encore plus durs à jouer. Si on avait joué ce match il y a encore quinze ou vingt jours, on serait sortis en morceaux, c’est la vérité». Après l’analyse, place au travail.