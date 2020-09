MU : ça avance dans le dossier Alex Telles

Un double duel où l'avenir de l'un des deux pourrait sceller celui de l'autre. C'est un peu ce qui est en train de se passer avec les latéraux Alex Telles et Sergio Reguilon, tous les deux activement suivis par Manchester United et le FC Séville. Un temps annoncé au PSG, le Brésilien du FC Porto est un homme courtisé après sa saison à 11 buts et 8 passes décisives en 31 matchs de Liga NOS. L'Espagnol qui appartient toujours au Real Madrid s'est lui aussi illustré en obtenant le titre de meilleur latéral de Liga avec le FC Séville.

Et cela pourrait bouger d'un côté puisque selon A Bola, les Red Devils seraient proche de boucler l'arrivée d'Alex Telles dont les représentants sont actuellement en Angleterre. Un recrutement qui serait le bienvenu pour renforcer un côté gauche seulement occupé par Luke Shaw et Brandon Williams et qui pousserait légitimement Sergio Reguilon vers le FC Séville. Mais encore faut-il trouver un accord avec les Merengues...