ASSE : Benjamin Bouchouari, une révélation qui fait déjà sensation

En Ligue 2, l’AS Saint-Etienne vit une saison assez agitée. Après avoir longtemps été dans la zone rouge, les Stéphanois ont fini par redresser la barre grâce à l’apport de certaines recrues. L’une d’entre elles s’impose assurément comme l’élément fort de l’effectif de Laurent Batlles : Benjamin Bouchouari. Le jeune milieu de terrain de 21 ans arrivé cet été en provenance de D2 Néerlandaise n’a pas mis beaucoup de temps avant de montrer tout son talent et éblouir l’antichambre du football français. Titulaire à 21 reprises sur 25, il a rapidement apporté toute sa qualité technique et son sens du jeu à une équipe qui était souvent désorganisée.

Avec les Verts, Benjamin Bouchouari a su se montrer dans un club d’un certain standing. Et ses performances ne sont pas passées inaperçues puisqu’il a connu sa première convocation en équipe A du Maroc lors de la dernière trêve.« Pour moi, ce n’est jamais tôt. Si vous avez la qualité et le talent, vous êtes le bienvenu», expliquait Walid Regragui au moment d’expliquer son choix. Et s’il n’a pas encore connu sa première sélection, cette convocation est venue récompenser une belle progression. Forcément, le talent du joueur a tapé dans l’œil de plusieurs écuries. Selon nos informations, plusieurs clubs de Ligue 1 s’intéressent déjà à lui et pourraient bien passer à l’action dès cet été. Son profil plaît également en Espagne où plusieurs clubs de Liga l’observent depuis quelques temps. Et alors que l’ASSE sera probablement encore en Ligue 2 la saison prochaine, la direction aura du mal à retenir un joueur qui semble déjà trop grand pour ce championnat.

