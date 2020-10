Serie A : Sassuolo enchaîne et renverse Bologne

Dans le cadre de la 4e journée de Serie A, Sassuolo se déplaçait au Renato Dall'Ara pour y affronter Bologne. Déjà largement victorieux de Crotone (4-1) avant la trêve internationale, les hommes de Roberto De Zerbi ont réalisé un nouveau festival offensif ce dimanche. Si Soriano lançait les hostilités pour les locaux (1-0, 9e), Berardi permettait aux siens de revenir dans le coup (1-1, 18e). Mais il était écrit que Bologne ne lâcherait rien cet après-midi. Svanberg matérialisait le réveil des hommes de Mihajlovic (2-1, 39e). Orsolini pensait bien asséner le coup de grâce à l'heure de jeu (3-1, 60e).

Mais le match s'emballait à nouveau et Djuricic, quatre minutes plus tard, relançait la machine Sassuolo (3-2, 64e). Six minutes plus tard, Caputo profitait d'une maladresse défensive pour catapulter de la tête le ballon au fond des filets (3-3, 70e). Le scénario rocambolesque se poursuivait et Tomiyasu trompait son propre gardien et permettait à Sassuolo de prendre l'avantage pour la première fois du match (3-4, 77e). Avec ce troisième succès de la saison, les ouailles de De Zerbi se hissaient à la deuxième place du classement. À noter les grands débuts en Serie A de Maxime Lopez, entré en jeu à la 61ème minute.

