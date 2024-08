Antoine Mendy prolonge à Nice

Pur produit du centre de formation de l’OGC Nice, Antoine Mendy a bel et bien prolongé son contrat avec le club azuréen, comme cela avait été annoncé. Son bail arrivait à échéance à la fin de la saison en cours, mais il a décidé de prolonger l’aventure jusqu’en 2028.

Antoine Mendy prolonge son contrat avec l’OGC Nice, avec qui il est désormais lié jusqu’en 2028, précise Nice. «Le Gym et le coach me font confiance. À moi de tout mettre en œuvre pour m’imposer et pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Je suis déterminé, très motivé, et j’attends cette saison avec beaucoup d’ambition, que ce soit sur un plan collectif ou à titre personne», a indiqué le défenseur de 20 ans, titulaire lors des deux premières journées de cette saison.