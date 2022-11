CdM 2022 : l'étonnant stade qui va accueillir France-Danemark

La suite après cette publicité

L'équipe de France pourrait déjà obtenir son ticket pour les 8es de finale en battant le Danemark ce samedi. La rencontre aura lieu au stade 974, doté de 40 000 places, et au concept assez étonnant et novateur. Il est démontable et sera d'ailleurs démantelé une fois la Coupe du Monde terminée.

Il est composé de 974 containers, en référence à l'histoire maritime du Qatar. « Ce sera le premier stade que la plupart des supporters verront à leur arrivée. Nombreux seront ceux à le découvrir depuis les airs à leur arrivée en avion. Ce site est symboliquement une porte d'entrée dans le pays et pour la Coupe du Monde », précise le directeur des installations, Mohamed Al Atwaan.

