FC Barcelone : le retour en forme d'Ansu Fati ravit tout le monde en Espagne

C'est acté : le Barça jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. Objectif atteint pour les troupes de Xavi donc, avant une saison 2022/2023 où ils savent déjà que ça ne sera pas suffisant et que c'est pour la course au titre qu'on les attendra. Quoi qu'il en soit, le Barça s'est évité bien des soucis, puisqu'une non-qualification aurait été un désastre en termes d'image, mais surtout pour ses finances, avec un club en difficulté qui a besoin des revenus liés à la participation à la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Et la saison prochaine, en attente d'éventuelles recrues, l'ancien milieu de terrain de l'ère dorée du Barça pourra compter sur un sacré "renfort" : Ansu Fati. Peu utilisé cette saison à cause de pépins physiques à répétition, le petit prodige espagnol a régalé face au Betis samedi soir, signant l'ouverture du score catalane avec un but de grande classe.

Même Madrid s'enflamme

La presse se régale déjà, notamment du côté de Mundo Deportivo, où on souligne qu'il a eu besoin d'un peu plus d'une minute pour frapper, lui qui était entré en jeu en deuxième période. Pour son duexième match depuis son retour de blessure, lui qui n'avait plus joué depuis le 20 janvier, « il a encore montré que c'est une star. Peu de joueurs ont réussi à se refaire aussi vite après tant de blessures comme Ansu Fati », écrit le média. Quinze minutes de qualité qui sont également soulignées du côté de Madrid, où Marca précise que la saison prochaine, « le Barça ça sera Ansu Fati et dix autres ».

Le journal madrilène va un peu vite en besogne, notamment parce qu'il a été prouvé que pour l'instant, c'est surtout Pedri qui semble essentiel dans ce Barça. Mais cela montre à quel point Fati est apprécié de l'autre côté des Pyrénées, même loin de la Catalogne. La saison prochaine s'annonce enthousiasmante pour le joueur de la Roja qui bénéficie d'une confiance totale de son entraîneur. Ce dernier aurait d'ailleurs prévu de le faire jouer en tant que pur numéro 9...