La nouvelle folie de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo est la grande star du prochain mercato. Tout le monde veut savoir où le Portugais va continuer sa carrière. L'attaquant pourrait rester en Europe et prouver qu'il en a encore sous le pied ou rejoindre une ligue moins huppée. D'ailleurs, des clubs qataris et saoudiens sont prêts à lui offrir une fortune. De quoi lui permettre d'investir dans l'immobilier comme il l'a déjà fait en faisant bâtir une villa de luxe à Quinta da Marinha, près de la station balnéaire de Cascais sur la Riviera portugaise.

The Sun explique que rien n'est trop beau pour CR7. Ainsi, le média anglais précise que pour sa future demeure, où il s'établira une fois qu'il aura pris sa retraite, le Portugais voit les choses en grand. Ainsi, il devrait y avoir une chambre de 1000m², une piscine en verre géante et une passerelle sous-marine. Une grande cuisine ainsi qu'un espace dédié à la confection de sushis et autres spécialités japonaises sera aussi bâti. Des travaux estimés pour le moment à 28 millions d'euros. La note est déjà salée et le chantier, qui devrait s'achever en juin 2023, n'est pas encore fini.