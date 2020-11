Copa del Rey : la date de la finale 2019/2020 enfin connue

Athletic et Real Sociedad, les deux voisins basques, devaient s'affronter en fin de saison dernière pour la finale de la Copa del Rey. Mais le coronavirus est passé par là, et ce derby basque au sommet a dû être reporté. On attendait donc, depuis des mois déjà, de connaître la date, et c'est chose faite. Selon Marca, la finale de l'édition 2020 de la compétition aura lieu le 4 avril 2021, au stade de La Cartuja à Séville.

On notera que la finale de la Copa del Rey 2020/2021 aura lieu quelques jours plus tard seulement, le 18 avril, et dans la même enceinte. Enfin, la polémique Supercoupe d'Espagne en format Final 4 en Arabie Saoudite, remportée par le Real Madrid l'an dernier, devrait encore se tenir en janvier 2021.