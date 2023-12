Incidents OM - OL : deux supporters lyonnais jugés pour des saluts nazis et des cris racistes

Interdits de déplacement, mercredi soir, les supporters lyonnais ont vécu à distance la nouvelle déroute de leur club contre l’Olympique de Marseille (0-3) dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1, reportée après les terribles incidents survenus le 29 octobre dernier. Après les incidents en tribunes, les débordements hors du stade, le caillassage du bus des joueurs de l’OL et d’un bus de supporteurs lyonnais, l’heure est désormais à la justice. Dans cette optique, deux supporteurs lyonnais seront jugés le 16 janvier à Marseille, pour des saluts nazis et des cris racistes.

Les deux hommes déférés jeudi, âgés de 33 et 34 ans, ont en effet été placés sous contrôle judiciaire avec «interdiction d’assister aux matchs officiels ou amicaux de l’OL», «obligation de pointage à la mi-temps» de ces matchs et «interdiction de paraître à Marseille», précise le communiqué du parquet de Marseille. RMC Sport ajoute, de son côté, que ces deux individus seraient membres ou proches d’un groupe de supporters ultras de l’Olympique Lyonnais appelé "Mezza Lyon", groupe non reconnu par l’OL.