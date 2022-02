Nantes-Bastia : les compositions officielles

Près de cinq ans après leur dernier affrontement en Ligue 1, le FC Nantes et le SC Bastia ont rendez-vous à la Beaujoire pour se disputer une place dans le dernier carré de la Coupe de France, où Monaco les attend (une rencontre à suivre en direct commenté à 21h). Vainqueurs des éditions 1979, 1999 et 2000, face à Auxerre, Sedan puis Calais, les Canaris sont dixièmes de Ligue 1. Titré pour la seule fois de son histoire face à l'ASSE en 1981, avec Roger Milla dans ses rangs, Bastia occupe actuellement le 17e rang de Ligue 2.

Pour ce quart de finale, Antoine Kombouaré décide d'aligner un 4-4-1-1, dans lequel on retrouve Rémy Descamps dans le but. Le jeune Quentin Merlin est titulaire au poste d'arrière gauche, alors que Pereira de Sa intègre le milieu de terrain. Devant, Blas est en soutien de Kolo Muani. En face, Régis Brouard propose un 3-5-2, avec au milieu le capitaine Christophe Vincent ou le duo d'attaque composé de Frank Magri et Benjamin Santelli.

Les compositions officielles :

Nantes : Descamps - Corchia, Girotto, Pallois, Merlin - Pereira de Sa, Chirivella, Cyprien, Simon - Blas (c) - Kolo Muani

Bastia : Placide - Palun, Sainati, Guidi - Le Cardinal, Ducrocq, Vincent (c), Schur, Salles-Lamonge - Magri, Santelli