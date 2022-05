OM : les explications d'Arek Milik

La suite après cette publicité

Ce lundi, Arek Milik, l'attaquant de l'Olympique de Marseille n'a pas du tout dû aimer ce qu'il a pu lire dans la presse ou sur les réseaux sociaux. En effet, il semblait pour beaucoup être considéré, en plus d'Anthony Gautier, l'arbitre de la rencontre face à l'OL (0-3), comme le principal fautif de la débandade des joueurs de Jorge Sampaoli.

Il faut dire que juste avant la mi-temps, le Polonais a raté une énorme occasion, sur un centre de Gerson alors que le but était grand ouvert et qu'Anthony Lopes était très mal placé. Il était attendu, ce mercredi, en conférence de presse d'avant-match à l'Orange Vélodrome et il a tenu à relativiser les échecs (les siens et ceux de l'OM) tout en tentant de les expliquer.

« On fait des erreurs, ça fait partie du jeu »

« C'est le football. Dans le football on a des bons moments et d'autres moins bon. On fait parfois des erreurs, parfois non, le plus important est de continuer d'avancer. On ne peut pas s'arrêter. On est des êtres humains, on va parfois rater des trucs. Demain est un match important. On va faire tout ce qui est possible et faire de notre mieux pour jouer la finale en respectant Feyenoord. On a fait beaucoup d'erreurs à l'aller, j'espère que demain on jouera mieux et on pourra gagner ce match », a commencé par confesser Milik, avant de poursuivre.

« Comme je l'ai dit, nous sommes des êtres humains, des gens normaux. On fait des erreurs, ça fait partie du jeu. Le plus important quand je rate une occasion, c'est de jouer trois ou quatre jours après, pour marquer, jouer et d'avoir une approche mentale positive. Bien sûr les erreurs sont là, il faut toujours avancer, c'est mon esprit. Je n'ai pas de doute sur mes qualités. Je me concentre sur le fait de faire la meilleure performance. J'ai confiance pour l'équipe et pour moi-même », a-t-il ainsi conclu. S'il joue, il devra se rattraper. Mais depuis le début de la saison européenne, ceux qui passent en conférence de presse d'avant-match ne sont que rarement titulaires le lendemain et s'il rentre, il devra montrer un meilleur visage. C'est tout ce que Marseille attend de lui.