Coupe de France : suivez en direct le tirage au sort des 32èmes de finale !

Bienvenue à toutes et à tous pour suivre le tirage au sort des 32èmes de finale de la Coupe de France, qui aura lieu au stade de la Beaujoire à Nantes ce lundi en début de soirée, en notre compagnie. La Fédération française de football (FFF) va, en effet, procéder au tirage au sort du prochain tour, qui est programmé les 6, 7 et 8 janvier prochains, à partir de 19h30. Pour rappel, à l’issue du 8ème et précédent tour, 44 clubs se sont qualifiés pour la suite de la compétition. Ils sont rejoints par les 20 clubs de Ligue 1 qui participeront eux aussi aux 32èmes de finale pour leur entrée en lice dans ce tournoi. C'est notamment le cas du FC Nantes, tenant du titre, qui accueille dans son stade le tirage au sort.

La suite après cette publicité

Ce dernier sera chapoté par la FFF mais il sera effectué par plusieurs personnalités du club nantais, qui seront présentes à cet événement et auront la lourde tâche de définir les affiches des 32èmes de finale de la Coupe de France. Parmi les légendes de la Maison jaune, Jean-Paul Bertrand-Demanes, ancien gardien des Canaris et joueur historique du club nantais avec lequel il a gagné de multiples titres de champion de France, sera de la partie. L'ancien international tricolore (11 sélections avec les Bleus) sera accompagné par Oswaldo Vizcarrondo, ancien défenseur et actuel entraîneur de l’équipe féminine du FC Nantes. A noter que les 64 formations qualifiées sont réparties dans 4 groupes de 16, pour essayer de limiter au maximum les longs déplacements géographiques, sachant que les 20 clubs de Ligue 1 ont été séparés à part égale dans les 4 groupes.

Les différents groupes :

Groupe B : Lorient, Rennes, Niort, Bordeaux, Granville, Vannes, Les Herbiers, Vire ou Caen, Plabennec, Châtaigneraie, Stade Pontivy

Groupe C : Auxerre, Troyes, Lille, Lens, Reims, Amiens, Paris FC, Valenciennes, Belfort, Linas Montlhéry, Thaon, Reims Ste Anne ou Wasquehal, Dunkerque, Loon Plage, Pays de Cassel

Groupe D : Angers, Clermont, Lyon, Paris SG, Strasbourg, Annecy, Metz, Bastia, Bourges 18, Evreux, Chamalières, Vierzon, Avoine Chinon Cinais, Châteauroux, Vilelrupt Thil, Olympique Strasbourg

Les différents groupes pour le tirage au sort des 32èmes de finale de #CoupeDeFrance 🏆⬇️



Tirage à suivre dès 19h30 en direct sur FFFTV 📺https://t.co/JQ1j47blIy pic.twitter.com/K2CCyXNEyt — Coupe de France (@coupedefrance) November 21, 2022

Le tirage en direct (pour rafraichir la page, veuillez appuyer sur ce lien) :

Groupe A

Limonest (N3) ou Jura Sud (N2) - AC Ajaccio (L1)

Aubagne (N2) - Chambéry (N3)

Grenoble (L2) - Nîmes (L2)

Grasse (N2) - La Tamponnaise (Outremer)

Pau (L2) - Montpellier (L1)

Monaco (L1) - Rodez (L2)

Le Puy (National) - Nice (L1)

Hyères (N2) - Marseille (L1)

Groupe B