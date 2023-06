Le Real Madrid va faire une offre XXL pour le remplaçant de Karim Benzema

La suite après cette publicité

C’est une énorme page de l’histoire du Real Madrid qui se tourne, et, forcément, le début d’un énorme chantier. Comment remplacer Karim Benzema ? C’est la question que se pose tout le monde du côté de Madrid. Avec son profil unique, l’attaquant français a mené, pendant des années et surtout après le départ de Cristiano Ronaldo, le secteur offensif merengue. Son départ laisse les Madrilènes orphelins d’un sacré playmaker et d’un bon finisseur.

Autant dire qu’il ne faudra pas se louper sur son remplaçant. Plusieurs noms sont sortis récemment comme potentiels remplaçants, et celui qui revenait avec le plus d’insistance était celui d’Harry Kane, une des rares pointures à son poste potentiellement abordables, ou du moins, susceptibles d’être vendues. Il faut dire qu’avec un contrat qui va jusqu’en 2024 chez les Spurs, tout semble pointer vers un départ cet été. Les noms de Dusan Vlahovic ou de Roberto Firmino sont aussi sortis dans la presse.

À lire

PSG : Marco Asensio va passer sa visite médicale aujourd’hui

Tottenham ne dirait pas forcément non…

Mais c’est bien l’international anglais que convoite la direction du Real Madrid. Le Daily Mail le confirme encore ce lundi. L’écurie dirigée par Florentino Pérez s’apprête même à faire une offre de 115 millions d’euros pour le buteur des Three Lions. Un montant qui semble correspondre aux attentes du président des Spurs Daniel Levy, connu pour être dur en affaires.

La suite après cette publicité

Un peu dos au mur à cause de la situation contractuelle de leur vedette, les Londoniens pourraient bien accepter. Surtout que, toujours selon la publication anglaise, Levy préfère vendre le joueur à l’étranger plutôt que de le voir rejoindre un autre club de Premier League. Reste à voir si le joueur acceptera de quitter son pays, lui qui rêverait de devenir le meilleur buteur de l’histoire du championnat anglais…