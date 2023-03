Torino, Côte d’Ivoire : la résurrection de Yann Karamoh

La suite après cette publicité

En voilà une trajectoire bien particulière qui prend de plus en plus la forme d’un conte de fée. Arrivé au Torino lors du dernier jour du mercato estival en septembre 2022, Yann Karamoh a connu une première partie de saison assez discrète dans le Piémont. Bloqué sur le banc des Granata, sans jamais avoir de véritable chance de renverser la hiérarchie, l’ancien joueur du Stade Malherbe de Caen explose depuis la reprise des championnats. Titulaire à quatre reprises en Serie A (Udinese, Cremonese, Juventus, Bologne), Karamoh a inscrit trois buts en championnat dont un lors du Derby della Mole contre la Vieille Dame, auquel il faut ajouter une réalisation en quart de finale de la Coppa contre la Fiorentina : un total de quatre buts en sept apparitions toutes compétitions confondues en 2023. Depuis le mois de février, hormis Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia du Napoli, aucun joueur n’a inscrit plus de buts que le Franco-ivoirien en Serie A.

«C’est un garçon spectaculaire, même quand je ne lui ai pas donné d’occasions, il n’a jamais lâché. Il nous donne une profondeur qui ressemble plus à un avant-centre, avec lui, Miranchuk et Sanabria qui ont des caractéristiques différentes, nous avons trouvé un équilibre. Ses buts viennent de l’opportunisme : il devient décisif car il a une grande envie de marquer», a souligné son entraîneur Ivan Juric après la victoire contre Bologne au cours de laquelle Yann Karamoh a inscrit un formidable but pour ouvrir le score. Son contrat expire en juin, mais le Torino dispose d’une option pour le prolonger de 2 ans, même si des discussions doivent encore se tenir avec le joueur. Le numéro 7 des Granata a parfaitement su profiter des pépins physiques de Nikola Vlašić ou de la grosse méforme Nemanja Radonjić pour s’accaparer la lumière.

À lire

Côte d’Ivoire : une liste avec Jonathan Bamba mais sans Seko Fofana

Bientôt international ivoirien ?

Dans sa jeune carrière, Yann Karamoh est passé par toutes les équipes de jeunes de l’Equipe de France : des U16 jusqu’aux Espoirs pour un total de 26 sélections et 8 buts sur ces petites catégories des Bleus. Depuis 2018, il n’a plus porté l’un des maillots de la sélection française mais le natif d’Abidjan pourrait bien trouver chaussure à son pied avec la Côte d’Ivoire qui poursuit sa reconstruction sous la direction du nouveau sélectionneur Jean-Louis Gasset, qui a succédé à Patrick Beaumelle en mai 2022 suite à l’élimination en 8e de finale de la dernière CAN et la non-qualification à la Coupe du Monde au Qatar.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, les Eléphants songeraient bien à appeler Yann Karamoh en sélection, récompensant ainsi une très belle forme cette saison en Italie sous le maillot du Torino. Alors que les cadres offensifs ivoiriens Gervinho (35 ans) et Max-Alain Gradel (35 ans) prennent de l’âge, une place pourrait bien se libérer pour Yann Karamoh. La prochaine liste de Gasset a déjà été annoncée ce mercredi 15 mars pour jouer la double confrontation contre les Comores prévue durant cette trêve internationale : «Nous allons renforcer ce groupe avec trois ou quatre joueurs qui doivent nous apporter un plus», a alors promis l’entraîneur français de 69 ans sur le site officiel de la Fédération ivoirienne. Si Karamoh n’y figure pas, il reste néanmoins dans les petits papiers du nouveau sélectionneur et pourrait bien découvrir la Cote d’Ivoire lors des prochains rassemblements.