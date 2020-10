PSG : Kurzawa se sent mieux

Layvin Kurzawa a fait son retour dans le onze de départ du Paris Saint-Germain, lui qui est toujours suspendu en Ligue 1 (6 matches au total) après son coup de sang face à l'OM. Et contre Istanbul Basaksehir, le latéral gauche a réalisé un match plein. Est-ce grâce à ses dernières semaines sans Ligue 1 ?

« Exactement, j’ai pu travailler. Je me suis fait ma préparation, en fait, pendant ce temps. Je me sens bien, tout simplement. J’ai du coffre et je vais continuer à travailler pour en avoir plus encore », a-t-il déclaré après la rencontre au micro de RMC Sport.