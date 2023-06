Man City : Pep Guardiola prévient le Real Madrid

La suite après cette publicité

Dans le meilleur des cas, il faudra attendre 13 ans. Dans le pire, peut-être un siècle, voire plus. Alors que Manchester City a remporté samedi soir à Istanbul la première Ligue des Champions de son histoire face à l’Inter Milan (1-0), Pep Guardiola n’a pas caché ses ambitions débordantes pour la suite. Dans un message à prendre sur le ton de l’humour, le Catalan a invité le Real Madrid, maître des lieux et vainqueur à 14 reprises de la C1, de prendre ses distances pour ne pas être rattrapé.

«Attention le Real Madrid, nous sommes à treize Ligues des champions derrière vous maintenant, mais on vient vous chercher, s’est amusé le tacticien en conférence de presse, vainqueur de la compétition pour la troisième fois de sa carrière d’entraîneur après 2009 et 2011 avec le Barça. C’est un grand soulagement pour le club d’avoir remporté ce trophée. Mais il y a des équipes qui gagnent et ensuite disparaissent, je ne veux pas que cela nous arrive.»

