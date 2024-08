L’improbable porte de sortie de Mats Hummels

Real Madrid, Bologne, AS Rome, Brighton, West Ham… Depuis la fin de son contrat avec le Borussia Dortmund au mois de juin, Mats Hummels a vu son nom être cité aux quatre coins de l’Europe, et surtout, chez de grosses pointures. Car oui, malgré ses 35 ans, le défenseur allemand a encore de l’énergie à revendre, et ce, pour au moins une ou deux saisons.

D’ailleurs, à en croire la presse allemande, Hummels pourrait rapidement être fixé sur son avenir… En effet, selon Sky Sports Germany, Majorque serait aujourd’hui le grand favori dans ce dossier, les discussions s’étant intensifiées dans le bon sens ce mercredi avec le clan de l’Allemand. Les deux camps doivent désormais trouver un accord alors que le joueur, lui, souhaite prendre une décision dans les prochains jours. Brighton, longtemps intéressé, reste attentif.