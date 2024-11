Ligue des Nations : le tirage au sort complet des quarts et des demi-finales

La phase de poules de la Ligue des Nations est terminée. Place désormais au money time. Comme chaque année, l’UEFA avait donné rendez-vous aux nations concernées à Nyon afin de réaliser plusieurs tirages au sort. Il y a eu tout d’abord les affiches concernant les playoffs de relégation et de promotion entre les quatre Ligues. À commencer par les affiches entre les deux meilleurs quatrièmes de la Ligue C (Lettonie, Luxembourg) et les deux meilleurs deuxièmes de la Ligue D (Malte, Gibraltar).

Ensuite, les quatre troisièmes de poule de Ligue B (Slovénie, Géorgie, Islande, République d’Irlande) seront opposés aux quatre deuxièmes de poule de la Ligue C (Slovaquie, Kosovo, Bulgarie, Arménie). Le troisième tirage au sort concernait les duels entre les quatre troisièmes de poule de la Ligue A (Écosse, Serbie, Hongrie, Belgique) et les quatre deuxièmes de poule de la Ligue B (Grèce, Autriche, Turquie, Ukraine).

La France pourrait retrouver l’Espagne en demi

Enfin, l’UEFA a procédé au tirage le plus attendu de la cérémonie, à savoir celui des quarts de finale. Un tirage qui concernait la France. Passés premiers de poule in extremis après leur belle victoire en Italie, les Bleus étaient assurés d’être têtes de série. Ce qui leur permettait d’éviter les tenants du titre et champions d’Europe espagnols, l’Allemagne et le Portugal. Le tirage a d’ailleurs été plutôt clément pour les Bleus, qui ont hérité de la Croatie.

Le Portugal affrontera le Danemark, tandis que nous aurons deux autres quarts de haut vol avec Pays-Bas-Espagne et Italie-Allemagne. Et ce n’est pas tout puisqu’il y avait également le tirage au sort des demi-finales. Et là, ça pourrait se gâter pour la France qui, si elle se défait de la Croatie, tombera sur le vainqueur de Pays-Bas-Espagne. Pour rappel, tous les matches de playoffs et les quarts de finale auront tous lieu le jeudi 20 et le dimanche 23 mars 2025. Les demi-finales sont, elles, programmées les 4 et 5 juin 2025. Le match pour la troisième place et la finale auront lieu le dimanche 8 juin 2025.

Les tirages :

Playoffs Ligue D/Ligue C

Gibraltar - Lettonie

Malte - Luxembourg

Playoffs Ligue B/Ligue C

Kosovo - Islande

Bulgarie - République d’Irlande

Arménie - Géorgie

Slovaquie - Slovénie

Playoffs Ligue A/Ligue B

Turquie - Hongrie

Ukraine - Belgique

Autriche - Serbie

Grèce - Écosse

Quarts de finale

Pays-Bas - Espagne

Croatie - France

Danemark - Portugal

Italie - Allemagne

Demi-finales