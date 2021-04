PSG : Keylor Navas, le roi du bizutage

Décidément, Keylor Navas (34 ans) est vraiment l’homme à tout faire du PSG depuis son arrivée en 2019. En plus d’être ultra performant et décisif sur les terrains où ses exploits sauvent très souvent le club de la capitale, le gardien costaricain a aussi un rôle essentiel dans le vestiaire. Sa sérénité et son calme font de lui l’un des cadres du groupe. Mais l’ancien gardien du Real Madrid est aussi un grand blagueur.

Dans l’édition du jour du journal l’Équipe, on apprend que le triple vainqueur de la Ligue des champions est le roi du bizutage. C’est souvent lui qui est à l’origine des cérémonies pour charrier les nouveaux arrivants. Lors de la rencontre face au Bayern Munich, il s’est occupé personnellement de faire danser et chanter les trois jeunes « titis » du groupe Nagera, Gharbi et Kamara. De quoi mettre l'ambiance et unifier un groupe. Keylor Navas n’est pas qu’indispensable sur les terrains, en dehors aussi.