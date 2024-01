L’OL lâche une offre de 35 M€ pour une recrue !

La place forte du mercato. A n’en pas douter, Lyon va animer les dernières heures du marché des transferts hivernal dans l’Hexagone. Entre les départs, puisque la porte est grande ouverte pour Sinaly Diomandé et Skelly Alvero, et les arrivées, les pensionnaires du Groupama Stadium vont être sur tous les fronts. John Textor l’a d’ailleurs confirmé hier soir lors d’un long entretien accordé à nos confrères de L’Equipe.

«Nous avons soumis des offres importantes pour les deux joueurs (Benrahma et Danjuma, ndlr) et on pense que tous les deux seraient ravis de venir à Lyon. Mais leurs clubs ont leurs propres priorités, et le cas de Danjuma est encore plus compliqué car Everton, qui détient ses droits via un prêt (de Villarreal), n’a pas de grandes raisons de le libérer. On espère que toutes les parties pourront finir par se mettre d’accord. De nouvelles arrivées ? Un défenseur… et peut-être un autre milieu de terrain.»

L’OL a mis le paquet pour Mangala

Cela fait donc encore trois joueurs à trouver (un ailier, un milieu et un défenseur, ndlr) alors que le marché fermera ses portes d’ici peu. En ce qui concerne le poste de milieu, l’OL, qui vient de recruter Nemanja Matic, a multiplié les pistes pour offrir plus de solutions à Pierre Sage. Comme révélé par nos soins, Pierre-Emile Höjbjerg (Tottenham) est suivi. Hier, L’Equipe a confirmé cette piste et a ajouté celles menant à André (Fluminense) et Orel Mangala (Nottingham Forest).

Le Belge de 25 ans (12 sélections) est d’ailleurs la piste prioritaire actuellement alors que les autres dossiers se sont complexifiés. Acheté 13 M€ par l’écurie anglaise, le milieu, qui a joué 19 rencontres cette saison (18 en tant que titulaire); ne sera pas bradé. The Athletic révèle ce mardi que Nottingham Forest a reçu une proposition de 30 M£, soit environ 35 millions d’euros, de la part de Lyon pour son joueur. Un joueur qui veut rejoindre l’OL selon le média anglais. La balle est dans le camp du club anglais, qui risque des sanctions en Premier League pour avoir enfreint les règles de rentabilité et de durabilité.