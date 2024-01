OL : John Textor balance ses quatre vérités sur le mercato

S’il y a bien un club qui s’est montré actif sur ce mois de janvier, c’est l’Olympique Lyonnais. En effet, après une première partie de saison très mouvementée marquée par les mauvais résultats, les clashs internes avec Jean-Michel Aulas et les départs successifs de Laurent Blanc puis Fabio Grosso, la nouvelle direction lyonnaise n’a pas chômé sur ce mercato et a ainsi enregistré cinq recrues hivernales : Malick Fofana, Nemanja Matic, Adryelson, Lucas Perri et Gift Orban. Une enveloppe d’un peu moins de 40 millions a déjà été déboursée sur cette fenêtre de transferts. De quoi renforcer largement les rangs lyonnais désormais sous les ordres de Pierre Sage, confirmé sur le banc des Gones durant l’hiver. Très discret ces dernières semaines, bien qu’il entretienne une relation quotidienne avec David Friio, directeur sportif de l’OL, le président et propriétaire de l’Olympique Lyonnais, John Textor, a présenté son grand plan pour les prochains mois.

«Les mercatos apportent toujours des surprises, et parfois il faut recruter un bon joueur lorsque l’occasion se présente. Après, à trois jours de la fin, c’est vrai qu’il est difficile d’être satisfaits car nous avons encore quelques priorités en suspens… On voudrait des joueurs plus confirmés qui apportent la même expérience et le même leadership que Matic. On est optimistes. On aimerait terminer la saison à une place largement meilleure que celle qu’on occupe, et poursuivre sur notre lancée l’année prochaine. Ce mercato devrait nous permettre de le faire. Bien sûr, on aura encore le mercato d’été qui nous aidera à combler les dernières lacunes». En ces mots, le président lyonnais a clairement annoncé, dans les colonnes de L’Equipe de probables nouvelles arrivées avant la deadline, prévue jeudi soir.

De nouveaux mouvements à prévoir !

D’autres dossiers sont toujours activement en cours dans les bureaux de l’OL. Les principaux étant ceux concernant Arnaut Danjuma et Saïd Benrahma, ciblés pour apporter du sang neuf sur les flancs de l’attaque. Il faudra également surveiller le chantier au milieu de terrain où les dirigeants lyonnais poursuivent des négociations pour renforcer son axe. Les noms de André (Fluminense), Orel Mangala (Nottingham Forest) et Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham) circulent : «Nous avons soumis des offres importantes pour les deux joueurs et on pense que tous les deux seraient ravis de venir à Lyon. Mais leurs clubs ont leurs propres priorités, et le cas de Danjuma est encore plus compliqué car Everton, qui détient ses droits via un prêt (de Villarreal), n’a pas de grandes raisons de le libérer. On espère que toutes les parties pourront finir par se mettre d’accord. De nouvelles arrivées ? Un défenseur… et peut-être un autre milieu de terrain», a-t-il précisé dans l’entretien accordé à nos confrères.

Loin de faire l’unanimité cette saison, Rayan Cherki a été l’une des seules grosses valeurs marchandes conservées l’été dernier, après les ventes lucratives de Castello Lukeba et Bradley Barcola. Mais le président de l’OL conserve encore une certaine confiance en son jeune joueur. Vendre l’international des Bleuets n’a jamais été une objectif hivernal important d’après le dirigeant américain : «C’était un plan budgétaire, pas un plan footballistique… Et les projets footballistiques ont la priorité. Cherki peut nous aider à gagner, et nous avons besoin de victoires plus que de ventes. Si cela signifie que nous risquons de perdre une opportunité économique, nous devons prendre ce risque. À dix-huit mois de l’expiration de son contrat, c’est le bon moment pour le joueur de se mobiliser, de contribuer à notre ambition collective et de montrer aux gens pourquoi il est si spécial.»

Enfin libéré d’un certain poids avec la DNCG, John Textor mise plus que jamais sur cette fenêtre hivernale pour insuffler un vent nouveau à l’effectif lyonnais. Pour le moment, le mercato XXL du club rhodanien ne lui permet pas de s’éloigner de la zone rouge du classement de la Ligue 1, mais le travail se poursuit à Lyon : «Les mains libres ? Je ne suis pas assez stupide pour mordre à l’hameçon sur cette question. La DNCG dispose d’un large pouvoir décisionnaire lorsqu’elle cherche à maintenir la viabilité financière des équipes en France, et nous devons simplement continuer à prendre de bonnes décisions financières au quotidien. Je suis content de notre relation avec la DNCG. Je pense que nous prenons les mesures nécessaires pour améliorer la santé financière de l’entreprise, comme ils le souhaitaient.», a conclu l’Américain de 58 ans. En tout cas, la confiance règne dans les travées du Groupama Stadium et les Gones sont déterminés à retrouver leur statut au sein du football français, le plus rapidement possible.