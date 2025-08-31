Nice se fait prêter Tiago Gouveia

Tiago Gouveia est un joueur de l’OGC Nice. Le GYM a officialisé ce dimanche l’arrivée en prêt de l’ailier portugais de 24 ans. Il arrive en provenance de Benfica, et une option d’achat d’environ 8 millions d’euros a été incluse dans le deal.

«Tiago Gouveia est un nouvel Aiglon. L’ailier portugais (24 ans) est prêté par Benfica pour la saison 2025-26. Grand espoir du football lusitanien, suivi « depuis longtemps » par Florian Maurice et la cellule de recrutement rouge et noir, Tiago Gouveia portera le maillot niçois cette saison», indique le communiqué de Nice.