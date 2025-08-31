Bayer Leverkusen : Erik ten Hag en passe d’être déjà viré

C’est une aventure qui devait lui permettre de relancer un peu sa carrière. Après un passage usant et marquant du côté de Manchester United, le technicien néerlandais avait quitté le club anglais après une série de mauvais résultats. Cet été, la direction du Bayer Leverkusen avait misé sur lui pour succéder à Xabi Alonso. Mais force est de constater que ce choix n’a visiblement pas payé pour le club.

Après une défaite et un nul en championnat, l’avenir d’Erik ten Hag s’écrit déjà en pointillé. Selon les informations de Kicker, l’entraîneur est vivement critiqué par les supporters mais aussi en interne. Le club ne le soutient pas particulièrement et n’a pas essayé de calmer les choses publiquement. Le média allemand explique qu’une fois le mercato terminé, le club décidera. Mais la tendance est clairement à un départ désormais. Un énorme échec pour le club qui a donc misé visiblement sur le mauvais profil.