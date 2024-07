La sortie médiatique remarquée de Karim Benzema sur Kylian Mbappé et le Real Madrid

Karim Benzema est un homme discret. Donc, forcément, quand il prend la parole, on écoute. Présent en Espagne lors du stage de préparation de son club, Al-Ittihad, l’attaquant français a parlé avec le quotidien Marca dans un long entretien. Il a notamment évoqué ses ambitions dans le championnat saoudien, ainsi que les difficultés qu’il a pu traverser lors de sa première saison en Arabie saoudite.

La suite après cette publicité

« Je pense plus et mieux que l’année dernière. Les choses n’ont pas fonctionné. Nous avons un bien meilleur football, pour pouvoir bien jouer et gagner la Ligue, qui est le trophée le plus important pour le club et les supporters. Ils veulent le gagner, comme nous, il ne faut pas hésiter. Et je suis là, avec mon équipe, pour le gagner, pour que tout le monde le sache », a-t-il notamment confié.

À lire

Tout est bouclé pour Moussa Diaby à Al-Ittihad

Il savait pour Mbappé

Mais surtout, il a été interrogé sur le Real Madrid et sur Kylian Mbappé. Il était convaincu que son ancien partenaire de sélection allait rapidement défendre les couleurs du Real Madrid. « Un jour ou l’autre, il allait jouer au Real Madrid. Je l’ai toujours pensé, et ça s’est finalement produit. C’est un énorme joueur », a ainsi confié le Lyonnais au sujet du Bondynois.

La suite après cette publicité

Puis, il a tenu des propos très élogieux sur son ancien club. « Le Real Madrid est la meilleure équipe du monde. Toujours très fort et à la lutte pour tout. Je m’arrête, je regarde, mais je ne vois aucune autre équipe capable d’être meilleure. Je ne vois aucune équipe qui puisse être meilleure que le Real Madrid. Vraiment. Il y a tout. Joueurs, entraîneur et président », a expliqué KB9. Des propos déjà repris de partout chez nos voisins espagnols et qui font logiquement très plaisir aux supporters merengues…